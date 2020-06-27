iPhone SE (2020) оказался не лучшим камерофоном: вердикт от DxOMark

Специалисты DxOMark наконец протестировали камеру недорогого iPhone SE (2020). Причем сразу и основную, и фронталку.

Здесь результат довольно посредственный: 103 балла за фото, 98 за видео и средняя оценка 101.

В числе минусов камеры — низкая детализация, шум и сбои автофокуса при съемке в условиях низкой освещенности. При съемке видео это ошибки стабилизации при ходьбе и нестабильность баланса белого в помещении и на улице.

В результате в общем рейтинге DxOMark iPhone SE занимает лишь 37 место. Такой же результат у iPhone XR 2018 года и недорогого Google Pixel 3a.

"Основная камера в целом такая же, как и раньше, с одним 12-мегапиксельным сенсором для фотографий и 4K-видео. Тем не менее, технологии обработки от iPhone 11 просочились в SE, и во многих отношениях SE предлагает сопоставимое качество изображения с его более стабильной ценой", — подытожили в DxOMark.

В плане селфи результат чуть лучше: 17 место в рейтинге и уровень Huawei Mate 30 Pro 5G и Xiaomi Mi Mix 3. Кстати, iPhone XS Max даже на несколько строк ниже.

В общем, у селфи-камеры 84 балла: 85 за фото и 83 за видео.

В плюсы камере записали точный баланс белого и приятные цвета, хорошую детализацию на близких расстояниях и точную экспозицию со вспышкой при съемке фото, а также эффективную стабилизацию, хорошие цвета и детализацию при съемке видео. В числе минусов — шумы, артефакты, блики и потеря деталей в условиях низкой освещенности.