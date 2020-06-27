Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Дмитрий Кулеба обсудил сотрудничество с руководителем Программы развития ООН
Дмитрий Кулеба обсудил сотрудничество с руководителем Программы развития ООН
МОН: Со следующего года итоговая аттестация по математике обязательная
МОН: итоговая аттестация по математике станет обязательной
Тренер Джоковича заразился коронавирусом
Тренер Джоковича заразился коронавирусом
Елисей Гречкосей: народные приметы и запреты 27 июня
Елисей Гречкосей: народные приметы и запреты 27 июня

iPhone SE (2020) оказался не лучшим камерофоном: вердикт от DxOMark

iPhone SE (2020) оказался не лучшим камерофоном: вердикт от DxOMark
10:53 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Специалисты DxOMark наконец протестировали камеру недорогого iPhone SE (2020). Причем сразу и основную, и фронталку.

Здесь результат довольно посредственный: 103 балла за фото, 98 за видео и средняя оценка 101.

В числе минусов камеры — низкая детализация, шум и сбои автофокуса при съемке в условиях низкой освещенности. При съемке видео это ошибки стабилизации при ходьбе и нестабильность баланса белого в помещении и на улице.

В результате в общем рейтинге DxOMark iPhone SE занимает лишь 37 место. Такой же результат у iPhone XR 2018 года и недорогого Google Pixel 3a.

 

"Основная камера в целом такая же, как и раньше, с одним 12-мегапиксельным сенсором для фотографий и 4K-видео. Тем не менее, технологии обработки от iPhone 11 просочились в SE, и во многих отношениях SE предлагает сопоставимое качество изображения с его более стабильной ценой", — подытожили в DxOMark.

В плане селфи результат чуть лучше: 17 место в рейтинге и уровень Huawei Mate 30 Pro 5G и Xiaomi Mi Mix 3. Кстати, iPhone XS Max даже на несколько строк ниже.

В общем, у селфи-камеры 84 балла: 85 за фото и 83 за видео.

Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство

В плюсы камере записали точный баланс белого и приятные цвета, хорошую детализацию на близких расстояниях и точную экспозицию со вспышкой при съемке фото, а также эффективную стабилизацию, хорошие цвета и детализацию при съемке видео. В числе минусов — шумы, артефакты, блики и потеря деталей в условиях низкой освещенности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

iPhone, Смартфоны, Технологии, Техно, iPhone SE.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
03 В ВР создадут законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма
04 Президент раскритиковал работу весовых комплексов для фур
05 "Украл - садись": Зеленский освободил от должности главу Кировоградской ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
СМИ: Бари Алибасов попал в психушку
СМИ: Бари Алибасов попал в психушку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь