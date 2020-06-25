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Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство

Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство
21:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Аналитики британского банка Barclays опубликовали свои прогнозы относительно новой линейки смартфонов Apple iPhone 12.

Мы уже слышали о том, что в комплекте с iPhone 12 не будет наушников. Об этом говорил еще один аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

Таким образом, по мнению экспертов, Apple хочет еще больше увеличить продажи AirPods. Этого же мнения придерживаются и в Barclays.

Более того, аналитики прогнозируют, что в комплекте, помимо наушников, также не будет зарядного устройства! С одной стороны, у многих полно старых зарядок, которые пылятся вместе с другими забытыми вещами либо просто выбрасываются при покупке нового устройства. Но с другой стороны, есть люди, у которых нет лишней зарядки, поэтому им придется раскошелиться не только на недешевый смартфон, но еще и на зарядку.

Историческое решение: Apple более не будет использовать процессоры Intel 

В любом случае, пока к этим прогнозам стоит относиться с определённой долей скептицизма. Что будет в комплекте на самом деле — узнаем осенью, когда пройдет официальная презентация.

Напомним, в этом году ожидаются четыре новые модели iPhone.

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Все по теме:

Apple, iPhone, Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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