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iPhone много не бывает: Apple подала патент на несколько новых гаджетов

iPhone много не бывает: Apple подала патент на несколько новых гаджетов
21:32 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
Компания Apple запатентовала сразу девять продуктов

В базе данных Евразийской экономической комиссии (EЭК) появилась информация сразу о нескольких новых продуктах Apple.

Во-первых, это девять смартфонов, которые проходят под модельными номерами A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408, A2411. Упоминается, что все они работают под управлением iOS 13, но скорее всего, ближе к презентации информацию обновят и добавят поддержку iOS 14.

Конечно, вряд ли это девять разных iPhone. Вероятно, это разные конфигурации, ведь осенью ожидается выход "всего" четырех моделей: с 5,4" и 6,1" экранами и двойными камерами, а также два старших iPhone 12 Pro с тройными камерами со сканером Lidar и дисплеями диагональю 6,1 и 6,7 дюймов. Всем им приписывают поддержку 5G.

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Кроме того, в ЕЭК есть информация о новом персональном компьютере Apple модели A2330, который работает под управлением операционной системы macOS 10.15. Скорее всего, это тот самый iMac, о котором мы писали вчера. Он должен дебютировать в конце этого месяца на онлайн-конференции WWDC 2020.

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Apple, iPhone, Технологии, Техно.
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