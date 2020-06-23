Историческое решение: Apple более не будет использовать процессоры Intel

Компания Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах на WWDC 2020. Запись онлайн-трансляции мероприятия доступна на YouTube-канале Apple.

Apple подчеркнула, что в новых компьютерах Mac будут использовать чипы собственного производства. Компания заметила, что новые процессоры обеспечивают лучшую производительность, энергоэффективность, совместимость с остальным железом и софтом. При этом чипы будут отличаться от тех, что используются в iPhone и iPad. Apple раскрыла информацию, что Adobe и Microsoft адаптируют свои приложения пакетов Creative Cloud и Office под новые процессоры.

По словам главы Apple Тима Кука, переход на собственные процессоры станет историческим для компании.

Также Apple представила новое поколение операционной системы macOS, получившей название Big Sur. В ОС был переработан дизайн интерфейса, добавлен Центр управления (как в iOS и iPadOS) и появились превью вебсайтов в браузере Safari.

Как сообщалось ранее, в ходе мероприятия WWDC 2020 компания Apple представила iOS 14 с полностью обновленным домашним экраном, новыми виджетами, "Библиотекой приложений", новым форматом App Clips для приложений из App Store, новыми функциями "Сообщений" и множеством других новинок.