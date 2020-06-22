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Наушники Apple AirPods 3: озвучена предполагаемая дата выхода

Наушники Apple AirPods 3: озвучена предполагаемая дата выхода
20:51 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Известный китайский аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился своими прогнозами насчет новых беспроводных наушников Apple AirPods 3.

По информации Куо, AirPods 3 унаследуют дизайн не у второго поколения, а у AirPods Pro, которые дебютировали в конце октября прошлого года. То есть у них будет укороченная ножка и сменные насадки разного размера.

Надеемся, от AirPods Pro новой модели также достанется система активного шумоподавления и защита от воды и пота с классом IPX4.

Минг-Чи Куо прогнозирует, что AirPods 3 представят в первой половине 2021 года.

Представят либо в июле, либо в августе: Samsung сертифицировала сразу два новых гаджета

Он также говорит, что новые iPhone 12 не получат AirPods в комплекте. Похоже, таким образом Apple хочет увеличить и без того не маленькие продажи наушников.

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Все по теме:

Apple, Наушники, Дата, AirPods 3.

Автор:

Телеграф
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