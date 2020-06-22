Наушники Apple AirPods 3: озвучена предполагаемая дата выхода

Известный китайский аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился своими прогнозами насчет новых беспроводных наушников Apple AirPods 3.

По информации Куо, AirPods 3 унаследуют дизайн не у второго поколения, а у AirPods Pro, которые дебютировали в конце октября прошлого года. То есть у них будет укороченная ножка и сменные насадки разного размера.

Надеемся, от AirPods Pro новой модели также достанется система активного шумоподавления и защита от воды и пота с классом IPX4.

Минг-Чи Куо прогнозирует, что AirPods 3 представят в первой половине 2021 года.

Он также говорит, что новые iPhone 12 не получат AirPods в комплекте. Похоже, таким образом Apple хочет увеличить и без того не маленькие продажи наушников.