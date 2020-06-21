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Представят либо в июле, либо в августе: Samsung сертифицировала сразу два новых гаджета

Представят либо в июле, либо в августе: Samsung сертифицировала сразу два новых гаджета
19:56 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay
Компания Samsung сертифицировала в Бюро стандартизации Индии (BIS) сразу два новых гаджета: "умные" часы Galaxy Watch 3 и смартфон Galaxy M01s.

Galaxy M01 дебютировал только в начале этого месяца, а Samsung уже готовит новую модель — Galaxy M01s. Она проходит под кодовым обозначением SM-M017F/DS.

Смартфон получит процессор MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной памяти и адаптер Wi-Fi 802.11b/g/n с поддержкой частотного диапазона 2,4 ГГц. Странно, но новинка будет работать под управлением Android 9, хотя Galaxy M01 получил более свежую Android 10.

Когда представят смартфон — пока неизвестно, но, похоже, ждать осталось недолго.

В BIS часы проходят под кодовыми номерами SM-R845F, SM-R855F и SM-R850F. Последний остается загадкой, а вот первые два встречались и в других сертификационных документах. Скорее всего, это две версии — 41 и 45 мм.

Напомним, младшая модель получит дисплей на 1.2 дюйма, а старшая — 1.4 дюйма. Им также приписывают корпуса из нержавеющей стали или титана на выбор, механический безель, накопитель на 8 ГБ, LTE, NFC, GPS, датчик ЭКГ, функцию измерения кровяного давления, а также защиту от воды IP68 и ударов MIL-STD-810G.

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По слухам, Galaxy Watch 3 дебютируют либо в июле, либо 5 августа вместе со смартфонами Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G и планшетами Galaxy Tab S7.

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Samsung, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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