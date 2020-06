Уже точно: Samsung "наградила" Galaxy Tab S7+ мощным аккумулятором

Планшет прошел сертификацию TÜV Rheinland и ведомства по безопасности Кореи (Safety Korea). И их документация подтверждает емкость аккумулятора устройства — 10 090 мАч. Номинальная емкость составит 9 800 мАч.

Также в базе данных есть снимки батареи.

#samsung #GalaxyTabS7Plus #GalaxyTabS7

Samsung Galaxy Tab S7+ Spotted On Geekbench, Will Come With Snapdragon 865 SoC, 6GB RAM , Android 10... pic.twitter.com/o2qlXFBCrR

— Techylogy (@techylogy) June 13, 2020