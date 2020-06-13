Слух: новые планшеты Samsung получат дисплеи на 120 Гц

В сети продолжают появляться новые подробности о флагманской линейке планшетов Galaxy Tab S7.

По словам китайского инсайдера Ice Universe, Galaxy Tab S7 и его старший брат Galaxy Tab S7+ смогут похвастаться AMOLED-дисплеями с частотой развёртки экрана 120 Гц.

На данный момент, кроме iPad Pro, ни один планшет на рынке не оснащён такой технологией. Так что будет интересно посмотреть, как инженеры Samsung её реализуют.

Напомним, новинки получат дисплеи с диагоналями 11 и 12.4 дюйма. Устройства будут работать на топовых процессора, а также смогут похвастаться стилусом S Pen, аккумуляторами до 10 000 мАч, несколькими камерами и быстрой зарядкой.

Galaxy Tab S7/S7+，120Hz — Ice universe (@UniverseIce) June 12, 2020

Кстати, вчера инсайдер OnLeaks показал как будет выглядеть младшая модель планшета.

Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ анонсируют 5 августа вместе с флагманами Galaxy Note 20 и складным смартфоном Galaxy Fold 2.