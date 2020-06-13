Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В УЦОКО рассказали, где можно будет пройти пробное ВНО
В УЦОКО рассказали, где можно будет пройти пробное ВНО
ООС: боевики трижды нарушали режим "тишины"
ООС: боевики трижды нарушали режим "тишины"
"Мы согласились": в Динамо существенно урезали зарплаты
"Мы согласились": в Динамо существенно урезали зарплаты
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 июня

Слух: новые планшеты Samsung получат дисплеи на 120 Гц

Слух: новые планшеты Samsung получат дисплеи на 120 Гц
14:52 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
В сети продолжают появляться новые подробности о флагманской линейке планшетов Galaxy Tab S7.

По словам китайского инсайдера Ice Universe, Galaxy Tab S7 и его старший брат Galaxy Tab S7+ смогут похвастаться AMOLED-дисплеями с частотой развёртки экрана 120 Гц. 

На данный момент, кроме iPad Pro, ни один планшет на рынке не оснащён такой технологией. Так что будет интересно посмотреть, как инженеры Samsung её реализуют. 

Напомним, новинки получат дисплеи с диагоналями 11 и 12.4 дюйма. Устройства будут работать на топовых процессора, а также смогут похвастаться стилусом S Pen, аккумуляторами до 10 000 мАч, несколькими камерами и быстрой зарядкой.

Кстати, вчера инсайдер OnLeaks показал как будет выглядеть младшая модель планшета.

Samsung выпустил новую прошивку для Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ анонсируют 5 августа вместе с флагманами Galaxy Note 20 и складным смартфоном Galaxy Fold 2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Планшет, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
02 Программа расширенных возможностей и Украина: Канада приветствовала решение НАТО
03 "Природное лекарство": почему стоит есть бананы
04 Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
05 Опасно для здоровья: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Просто хотел подарить книги: Тищенко попал в очередной скандал
Просто хотел подарить книги: Тищенко попал в очередной скандал
Насколько вероятно усиление карантина в Украине: в Минздаве рассказали детали
Будет ли усиление карантина в Украине: в Минздаве рассказали детали
Ни одного случая COVID-19 за сутки: в ЦОЗ назвали область
Ни одного случая COVID-19 за сутки: в ЦОЗ назвали область
Настоящая команда: Влад Яма с семьей стали &quot;криминальными авторитетами&quot;
Настоящая команда: Влад Яма с семьей стали "криминальными авторитетами"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь