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Samsung выпустил новую прошивку для Galaxy Note 9

Samsung выпустил новую прошивку для Galaxy Note 9
17:22 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Разработчики Samsung анонсировали стабильную версию оболочки One UI 2.1.

Речь идёт пока только о Galaxy Note 9. Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus получат прошивку чуть позже.

Новая версия ПО вышла с номером N960FXXU5ETF5 и предназначена для моделей с чипом Exynos 9810. В систему добавили июньский патч безопасности, а также все основные изменения новой оболочки.

Напомним, это новые AR Emoji, Pro-режим съёмки, Quick Share для быстрой передачи файлов (аналог Apple AirDrop), функцию Music Share, мелкие изменения в интерфейсе и многое другое.

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Обновление весом 1.2 ГБ уже начали получать пользователи смартфонов в Германии. В ближайшие дни прошивка станет доступна и в других регионах.

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Samsung, Смартфоны, Технологии, Техно, Прошивка, Galaxy Note 9, One UI 2.1.
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