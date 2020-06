Samsung Galaxy Note 20 серии может получить плоский дисплей

Популярный китайский инсайдер Ice Universe продолжает публиковать подробности о флагманской линейке устройств Galaxy Note 20. В этот раз он поделился информацией о младшей модели.

Что рассказал

Устройство оснастят плоским дисплеем. Благодаря этому пользоваться флагманом будет удобнее. Кстати, до этого момента большинство смартфонов Galaxy S и Galaxy Note выпускались с изогнутыми краями, но с выходом Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite корейский производитель начал пересматривать свою стратегию.

Aristotle said: The earth is round.

Icecat said: Samsung Galaxy Note20 is flat.

— Ice universe (@UniverseIce) June 9, 2020