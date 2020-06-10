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Среда, 10.06.2020
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Карты Google будут напоминать пользователям о необходимости надеть маску

Карты Google будут напоминать пользователям о необходимости надеть маску
02:48 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Карты Google теперь подсказывают в каких местах нужно носить маски и перчатки. Эта функция работает в десятках стран, но пока не в Украине.

В сервисе Google Maps появилось несколько функций, которые связаны с коронавирусом. По мере того как города смягчают или отменяют карантин, власти внедряют правила пользования общественным транспортом и посещения мест массового скопления. Эти требования теперь можно увидеть на одной странице.

Пользователи, которые захотят воспользоваться в общественным транспортом, получат уведомление с набором требований. Например, это может быть текст о том, что ему обязательно нужно надеть маску и перчатки. Уведомления появились в Австралии, Аргентине, Бельгии, Бразилии, Индии, Испании, Колумбии, Мексике, Нидерландах, Таиланде, Великобритании, Франции и США. Это все те страны, которые предоставляют информацию Google. 

Кроме того, пользователи смогут увидеть, насколько переполнены маршруты общественного транспорта в зависимости от времени. Кроме того, в картах Google появляются оповещения о маршрутах, которые пересекают границы стран, чтобы пользователи могли учитывать ограничения, которые установила другая страна.

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Если пользователь едет в тестовый центр или медицинское учреждение, сервис сообщит, нужно ли записаться на прием и пройти там тест. Это может быть полезно, если эти центры отклоняют запросы от клиентов, которые не соответствуют определенным требованиям.

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Google, Коронавирус, Covid-19.
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