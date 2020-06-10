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Среда, 10.06.2020
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Коронавирус: в Канаде отложили разворачивание 5G сети

Коронавирус: в Канаде отложили разворачивание 5G сети
00:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Канада отложила развитие 5G-интернета из-за пандемии.

Чтобы не отвлекать операторов мобильной связи от реагирования на COVID-19, канадское правительство решило на полгода отложить аукцион по распределению частот 5G.

Об этом заявили в министерстве инноваций, науки и промышленности Канады.

"Министр инноваций, науки и промышленности Канады Навдип Байнс объявляет об отсрочке на 6 месяцев аукциона по распределению частот 3500 MHz и связанных с ним ключевых сроков, чтобы дать возможность телекоммуникационным компаниям сосредоточиться на предоставлении важных услуг канадцам во время пандемии COVID-19", - говорится в распространенном пресс-релизе.

Отмечается, что согласно новому расписанию, аукцион, который должен был состояться в конце этого года, теперь пройдет 15 июня 2021-го. "Правительство Канады и в дальнейшем будет следить за влиянием COVID-19 на телекоммуникационную индустрию и будет оставаться открытым к внесению дальнейших изменений в расписание проведения частотных аукционов при необходимости", - отметили в ведомстве.

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Предыдущий государственный аукцион на частоты 600MHz, прошедший в апреле прошлого года, принес государственной казне почти 3,5 млрд долл. Канады (более 2,5 млрд долл. США).

Именно частоты в диапазоне 3500 и 3800 MHz считаются во всем мире основными для внедрения технологии 5G.

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Канада, Коронавирус, 5G, Covid-19.
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