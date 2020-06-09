Шмыгаль и Фриланд поговорили о канадских инвестициях в Украине

Новости Бизнеса:Шмыгаль поговорил с Фриланд о канадских инвестициях в украинскую экономику.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил в телефонном разговоре с вице-премьер-министром Канады Христей Фриланд сотрудничество двух стран в финансовой сфере и внедрение либерализации визового режима.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Отмечается, что стороны заверили друг друга в желании продолжать активное развитие двустороннего сотрудничества несмотря на сложную ситуацию на фоне борьбы с пандемией коронавируса и обсудили широкий круг актуальных вопросов.

"Премьер-министр Украины и вице-премьер-министр Канады обсудили вопросы сотрудничества двух стран в финансовой сфере и внедрение либерализации визового режима между Канадой и Украиной. Денис Шмыгаль подтвердил заинтересованность Украины в активизации процесса и заверил в готовности принять в Украине группу канадских экспертов", - говорится в сообщении.

Темой разговора также стало расширение двустороннего соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA) на сферу услуг и инвестиций. Шмыгаль отметил, что объем торговли между двумя странами может быть существенно увеличен.

Со своей стороны Христя Фриланд подчеркнула, что Украина и Канада показали пример позитивного сотрудничества во времена пандемии коронавируса и выразила заинтересованность в углублении сотрудничества в торгово-экономической сфере. Кроме того, она заверила украинскую сторону в поддержке относительно противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации и в неизменности курса относительно внедрения санкций против страны-агрессора.

Шмыгаль поблагодарил вице-премьер-министра Канады за последовательную поддержку Украины на международной арене и выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет углубляться и в дальнейшем.