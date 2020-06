Мощный аккумулятор и двойная камера: как выглядит Samsung Galaxy Tab S7

Новинка внешне напоминает своего главного конкурента — iPad Pro. Устройство получит металлический корпус с увеличенными габаритами (253.7×165.3×6.3 мм), дисплей на 11 дюймов с тонкими рамками, основную камеру с двумя модулями, одинарную фронтальную, а также стереодинамики и коннекторы для чехла с клавиатурой.

Согласно утечке, за автономность Samsung Galaxy Tab S7 будет отвечать аккумулятор на 7760 мАч.

Кроме этого, новинке ещё приписывают порт для зарядки USB-С, а также процессор с модемом для сети пятого поколения. Какой именно это будет чип — информации пока нет.

