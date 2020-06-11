У Galaxy S10 Lite появился наследник: Samsung работает над новым смартфоном

Новинка, как оригинальная модель, станет упрощенной версией флагмана. То есть, это будет смартфон из линейки Galaxy S20.
Как сообщает издание SamMobile, аппарат назовут Galaxy S20 Fan Edition. Он проходит с номерами моделей SM-G780 (глобальная версия) и SM-G781 (американская версия). Кстати, Galaxy S10 Lite имеет номер модели SM-G770.
Глобальная версия устройства будет поставляться в двух версиях: с поддержкой сети пятого поколения и без неё. А вот модель для США только с 5G. Смартфон получит накопитель на 128 ГБ и выйдет с уже новой оболочкой One UI 2.5, которую должны выпустить в августе вместе с Galaxy Note 20.
Информации о чипе смартфона пока нет, но предположительно, это будет SoC Snapdragon 865.
Ждать смартфон в ближайшее время точно не стоит. Его, скорее всего, представят в конце этого года.