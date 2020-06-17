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Xiaomi "наградили" смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro новой версией Android

Xiaomi "наградили" смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro новой версией Android
17:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
Компания Xiaomi анонсировала прошивку Android 11 Beta 1 для флагманских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro.

Обновление весит около 2 ГБ и его уже может протестировать любой желающий. Для этого надо разблокировать загрузчик смартфона, а также установить на компьютер USB-дайвер и программу MiFlash Tool. Естественно, ПО нестабильное и имеет множество ошибок. 

Ещё стоит помнить, что при перепрошивке удаляются все данные, так что лучше сделать резервное копирование.

Напомним, Google выпустила Android 11 Beta 1 на прошлой неделе. В ПО добавили много мелких, но полезных изменений. Например, раздел Conversations в строке уведомлений, функцию Bubbles, панель Media Controls в шторке быстрых настроек, а также обновлённое меню питания, в котором будут отображаться карты из платёжной системы Google Pay и кнопки с быстрым доступом к устройствам умного дома.

"Корзина" для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция

Кстати, Android 11 Beta 1 в ближайшее время также смогут протестировать владельцы Poco F2 Pro, OPPO Find X2 и OPPO Find X2 Pro.

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi, Прошивка, Android 11.

Автор:

Телеграф
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