Xiaomi "наградили" смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro новой версией Android

Компания Xiaomi анонсировала прошивку Android 11 Beta 1 для флагманских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro.

Обновление весит около 2 ГБ и его уже может протестировать любой желающий. Для этого надо разблокировать загрузчик смартфона, а также установить на компьютер USB-дайвер и программу MiFlash Tool. Естественно, ПО нестабильное и имеет множество ошибок.

Ещё стоит помнить, что при перепрошивке удаляются все данные, так что лучше сделать резервное копирование.

Напомним, Google выпустила Android 11 Beta 1 на прошлой неделе. В ПО добавили много мелких, но полезных изменений. Например, раздел Conversations в строке уведомлений, функцию Bubbles, панель Media Controls в шторке быстрых настроек, а также обновлённое меню питания, в котором будут отображаться карты из платёжной системы Google Pay и кнопки с быстрым доступом к устройствам умного дома.

Кстати, Android 11 Beta 1 в ближайшее время также смогут протестировать владельцы Poco F2 Pro, OPPO Find X2 и OPPO Find X2 Pro.