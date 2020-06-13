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"Корзина" для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция

"Корзина" для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция
21:27 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Если раньше все удаленные файлы стирались безвозвратно, то теперь они будут помещаться в определенную область памяти и храниться еще некоторое время.

На днях компания Google без лишнего шума выпустила первую бета-версию операционной системы Android 11. И с каждым днем в сети появляется все больше подробностей о новой версии ОС.

Одна из новых функций - это аналог "корзины" из Windows. То есть если раньше все удаленные файлы стирались безвозвратно, то теперь они будут помещаться в определенную область памяти и храниться еще некоторое время. И в любой момент пользователь сможет восстановить случайно удаленную фотографию или файл.

Такая схема достаточно давно работает в Google Photos: удаленные фото и видео в течение определенного времени можно вернуть обратно.

Google раскрыла все нововведения в Android 11

Главным отличием от "корзины" из Windows станет то, что у удаленных файлов не будет отдельной папки. Тем не менее, для файловых менеджеров должна быть возможность предложить такую функцию.

Кстати, "корзину" заметили ещё в первой тестовой сборке Android 11, но тогда удаленные файлы хранились там в течение 7 дней. Теперь срок до автоматической очистки увеличен до 30 дней.

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Все по теме:

Google, ОС, Корзина, Android 11.

Автор:

Телеграф
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