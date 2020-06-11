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Google раскрыла все нововведения в Android 11

Google раскрыла все нововведения в Android 11
08:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pinterest.com

Новости технологии:В обновлении появилось много мелких изменений.

Компания Google, без лишнего шума, выпустила первую бета-версию системы Android 11. Кстати, некоторые из них мы уже видели в ранее утёкшей прошивке.

Что нового

Разработчики добавили в строку с уведомлениями раздел Conversations (с англ. диалоги). В нём будут группироваться все переписки в мессенджерах. Также в Android 11 Beta 1 появились всплывающие поверх окон уведомления Bubbles и обновлённое меню питания. В нём теперь, кроме шорткатов "Выключить", "Перезагрузить", "Скриншот" и "Экстренный вызов", будут отображаться карты из платёжной системы Google Pay, а также кнопки с быстрым доступом к устройствам умного дома.

Ещё одной интересного особенностью прошивки стала возможность включить в разделе "Для разработчиков" панель Media Controls. Она будет отображаться в шторке быстрых настроек. Помимо этого разработчики добавили раздел на рабочем столе с часто используемыми программами, новые формы ярлыков приложений и многое другое.

Когда ждать

Прошивка Android 11 Beta 1 с номером сборки RPB1.200504.018 уже доступна для 8 смартфонов:

Pixel 4 XL

Подробностей немного: Xiaomi готовит новый смартфон

Pixel 4

Pixel 3a XL

Pixel 3a

Pixel 3 XL

Pixel 3

Pixel 2 XL

Pixel 2

Как сообщалось ранее, Xiaomi опубликовала на своем испанском сайте все характеристики и цены смартфона Redmi 9.

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Google, Техно, Android 11.
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