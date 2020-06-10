Подробностей немного: Xiaomi готовит новый смартфон

Новости технологии:Китайские СМИ сообщают о новом патенте компании Xiaomi.

Вполне возможно, что китайская компания Xiaomi вскоре анонсирует смартфон с новым дизайном, в котором выделяется всплывающая фронтальная камера.

Как видно на патентных иллюстрациях, смартфон имеет выдвижную селфи-камеру. Модуль расположен на правой стороне корпуса, если смотреть со стороны дисплея устройства. При этом устройство имеет лишь один датчик.

Мультисенсорная камера расположена в задней части непосредственно в зоне скользящего модуля. Он содержит некую прямоугольную область, а также три датчика, которые расположены в ряд вертикально. Вся эта система несколько выступает из корпуса, образуя "островок" на задней панели. В современных смартфонах подобный объектив указывает на использование перископной камеры для оптического зума.

Смартфон оснащен физическими кнопками управления и портом USB Type-C, а стандартного разъема для наушников 3,5 мм нет. Появление информации о новом продукте в базе данных ВОИС свидетельствует о том, что смартфон может быть представлен на мировом рынке. Однако сама Xiaomi пока не разглашает планы по выпуску такого устройства.

Это не новая идея, потому что она уже присутствует в некоторых серийных устройствах — например, в Asus ZenFone 6. Там, однако, поворачивается только камера, а согласно патенту Xiaomi, часть дисплея также будет вращаться.

Источник, который выложил патентные изображения, утверждает, что смартфон будет относиться к категории недорогих телефонов. Якобы его цена может начинаться с отметки $200.