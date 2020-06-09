Xiaomi Mi Band 5: компания представила магнитную зарядку

Новости технологии:Компания Xiaomi показала новую зарядку для смарт-браслетов.

Компания Xiaomi продолжает тизерить особенности своего нового смарт-браслета Mi Band 5.

Производитель опубликовал очередной постер устройства, на котором показал новую магнитную зарядку. Благодаря ей пользователям не придётся вытаскивать капсулу из ремешка, как это было раньше.

Напомним, Xiaomi Mi Band 5 ещё сможет похвастаться датчиком SpO2, модулем NFC для бесконтактных платежей, новыми спортивными режимами, функцией отслеживания менструальных циклов, обновлённым режимом "Не беспокоить" (Do Not Disturb), поддержкой голосового помощника Amazon Alexa и возможностью управлять камерой смартфона.

Новинка дебютирует в этот четверг (11 июня) с ценником около 25-30 долларов США.