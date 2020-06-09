Закрываются по нажатию на кнопку: Xiaomi запустила в продажу "умные" шторы

Новости технологии:Xiaomi выпустит умные шторы, закрывающиеся одним нажатием кнопки.

Xiaomi выпустит умные шторы, закрывающиеся одним нажатием кнопки. Новое устройство продолжит линейку умных устройств от китайской компании, а управлять им можно будет с помощью смартфона. Об этом пишет GIZMOCHINA.

В умные шторы будет встроен специальный двигатель, способный задвигать шторы после нажатия кнопки на пульте управления. Причем, если в доме будет отключено электричество, у пользователя останется возможность открыть или закрыть шторы руками. Уровень шума устройства оценивается в 30 дБ, а мощность двигателя в 20 Вт, длина шнура — 1,5 метра.

Умные шторы Aqara Smart Curtain работают по протоколу связи ZigBee с низким энергопотреблением через фирменную платформу Mi Home. Они даже способны реагировать на приближение пользователя к окну, открываясь тогда, когда кто-то приближается. Устройством можно управлять и удаленно, если необходимо регулировать освещение в комнате во время отсутствия, например, когда в комнате находится много комнатных растений. В пресс-релизе также говорится, что Mi Smart Curtain реагирует на интенсивность света, регулируя степень открытости штор в зависимости от освещенности.

Компания Xiaomi разместила пресс-релиз о выпуске нового IoT-устройства на собственной китайской краудфандинговой платформе. Устройство уже доступно для заказа по цене $145.