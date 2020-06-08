Brandeis Prometheus: "самый оригинальный смартфон в мире" или очередной "развод" (Видео)

Новости технологии:

Независимый разработчик представил"самый оригинальный смартфон в мире". Однако сразу несколько СМИ отметили, что этот проект может быть мошенническим.

Независимый разработчик представил смартфон Brandeis Prometheus с "экстремальным дизайном". Деньги на его создание собрали на международной краудфандинговой платформе Indiegogo. Разработка устройства заняла три года. На этапе сбора его можно было заказать за 500 долларов, но когда он выйдет в продажу – он будет стоить 1000 долларов.

Инженеры отметили, что смартфон Prometheus будет работать на Android 10 и с дополнительными функциями. Например, его владельцы смогут воспользоваться фронтальной камерой на 40 Мп. Основная камера состоит из двух модулей: сенсор на 108 Мп и сверхширокоугольный объектив на 48 Мп. Датчики расположены внутри восьмиугольника, в углах которого установлено 8 светодиодов.

Те, кто заказал смартфон Brandeis Prometheus, получат его в ноябре. Краудфандинговая кампания продлится еще месяц, но они уже собрали в 7 раз больше средств, чем планировали. Создатели позиционируют его как "самый оригинальный смартфон в мире, обладающий экстремальным дизайном и флагманской начинкой". Они отмечают, что в устройстве есть множественно особенностей – например, необычно оформленный семиугольный корпус.

При этом сразу несколько СМИ отметили, что этот проект может быть мошенническим. Они обратили внимание, что в комментариях на Indiegogo пользователи отмечают, что компанией Brandeis управляет Барнабас Брандеис. До этого он создал уже три стартапа со сбором денег, после чего не предоставил своим спонсорам обещанный товар. Более того, компания Brandeis отрицает сам факт того, что она занималась сбором средств, утверждая, что она лишь изучала спрос на устройства.