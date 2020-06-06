Разница только в дизайне: OPPO презентовала три фитнес-трекера

Новости технологии:Компания OPPO представила в Китае свое первое семейство фитнес-трекеров OPPO Band.

В первое семейство фитнес-трекеров OPPO Band, вошли три модели: OPPO Band, Band Fashion и Band EVA.

Функции у всех трех моделей практически одинаковые. Браслеты получили 1,1-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 126×294 пикселей, защищенный изогнутым стеклом 2.5D.

У OPPO Band также есть чип Apollo 3 (как у «умных» часов OPPO Watch) и защита от влаги (5 АТМ). Внутри установлен аккумулятор емкостью 100 мАч, одного заряда которого хватит до 14 дней работы. На полную зарядку необходимо 1,5 ч.

Фитнес-трекер подключается к устройствам с помощью Bluetooth 5.0. Подключить можно гаджеты с Android 6.0 и свежее, а также iOS 10 и более новых версий.

Также «в комплекте» 12 спортивных режимов, датчики ЧСС и уровня кислорода в крови, более 160 различных вариантов циферблата, мониторинг качества сна, секундомер, будильник, прогноз погоды, уведомления о вызовах и сообщениях и возможность управлять музыкой.

По сути, отличия только в дизайне. Стандартная версия идет с обычным ремешком в черном и фиолетовом цветах. У OPPO Band Fashion металлический корпус вокруг дисплея и плавающий ремешок в чёрном либо сандаловом цвете. Band EVA — это лимитированная версия с похожим дизайном, но в стиле аниме Neon Genesis Evangelion.

Кроме того, у OPPO Band Fashion есть NFC.

OPPO Band оценили в $28, OPPO Band Fashion — $35, OPPO Band EVA — $42.