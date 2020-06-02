Как Apple AirPods Pro: Realme готовит новые наушники

Новости технологии:Суббренд OPPO готовит новые TWS-наушники с дизайном, как у Apple AirPods Pro.

Суббренд OPPO на прошлой неделе представил беспроводные наушники Realme Buds Air Neo и Realme Buds Q, а сейчас, похоже, готовит к анонсу ещё одну модель.

Журналисты индийского издания 91mobiles раздобыли патентные изображения компании, на которых показаны вакуумные TWS-наушники бренда с дизайном, как у Apple AirPods Pro. Они получат такие же силиконовые насадки и систему шумоподавления звука.

Ещё в патентном бюро заметили изображения двух кейсов с разными дизайнами. Оба варианта имеют LED-индикатор, кнопку для подключения и порт USB-C. С большой долей вероятности, чехол будет поддерживать беспроводную зарядку.

К сожалению, других подробностей и точной даты анонса наушников пока нет.