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Компания Realme презентовала наушники Buds Air Neo

Компания Realme презентовала наушники Buds Air Neo
16:06 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Модель стала упрощённой версией Realme Buds Air.

Кроме смарт-часов и линейки телевизоров, компания Realme показала сегодня в Индии ещё новые TWS-наушники Buds Air Neo.

Наушники получили такие же 13-миллиметровые драйверы, режим низкой задержки звука, Bluetooth 5.0, функцию Google Fast Pair для быстрого подключения к смартфонам на Android и автономность до 17 часов (с кейсом). При этом новая версия лишилась порта USB-C, датчиков приближения и поддержки беспроводной зарядки. 

Ещё Realme Buds Air Neo отличаются от обычной версии защитой IPX4 (вместо IP68). Работают наушники под управлением процессора R1.

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Realme Buds Air Neo уже поступили в продажу, но пока только в Индии. Цена вопроса — 40 долларов США.

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Все по теме:

Наушники, Гаджеты, Технологии, Техно, Realme, Realme Buds Air Neo.
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