Компания Realme презентовала наушники Buds Air Neo

Новости технологии:Модель стала упрощённой версией Realme Buds Air.

Кроме смарт-часов и линейки телевизоров, компания Realme показала сегодня в Индии ещё новые TWS-наушники Buds Air Neo.

Наушники получили такие же 13-миллиметровые драйверы, режим низкой задержки звука, Bluetooth 5.0, функцию Google Fast Pair для быстрого подключения к смартфонам на Android и автономность до 17 часов (с кейсом). При этом новая версия лишилась порта USB-C, датчиков приближения и поддержки беспроводной зарядки.

Ещё Realme Buds Air Neo отличаются от обычной версии защитой IPX4 (вместо IP68). Работают наушники под управлением процессора R1.

Realme Buds Air Neo уже поступили в продажу, но пока только в Индии. Цена вопроса — 40 долларов США.