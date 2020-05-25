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Компания Xiaomi выпустила новый бюджетный смарт-телевизор

Компания Xiaomi выпустила новый бюджетный смарт-телевизор
11:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Это недорогое устройство и стоит дешевле, чем большинство флагманских смартфонов компании.

Китайский производитель Xiaomi выпустил свой новый умный телевизор. Новая модель получила название Mi TV 43. 

Как передает GizmoChina, телевизор Mi TV 43 еще может похвастаться очень тонкими рамками.

Чем еще интересен

Mi TV 43 получил экран с диагональю 43 дюйма и разрешением 1920х1080 пикселей. Как уже было упомянуто, по периметру мы видим чрезвычайно тонкие рамки. Также он оснащен стереодинамиками с технологией DTS Sound. 

Новинка работает на базе 64-разрядной двухъядерной платформы в паре с гигабайтом оперативной и 8 ГБ встроенной флэш-памяти. Модель использует программную оболочку PatchWall, которая позволяет управлять устройствами умного дома.

Устройство поддерживает беспроводную передачу данных через Wi-Fi. Правда, он не поддерживает Bluetooth, как более дорогие модели.

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Телевизор можно подключить к большому количеству оборудования, например компьютерам, игровым консолям, аудиосистем и тому подобное.

Цена

Mi TV 43 на китайском рынке оценили в 1099 юаней. Это около 155 долларов или 4200 гривен.

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Все по теме:

Телевизор, Технологии, Техно, смарт-телевизор, Mi TV 43, Смарт-телевизор Mi TV 43.
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