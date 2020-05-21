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Теперь в Украине: Huawei представил смартфоны Y6p и Y5p (Фото)

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Теперь в Украине: Huawei представил смартфоны Y6p и Y5p (Фото)
17:20 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Компания Huawei представила несколько новых смартфонов для украинцев, в том числе TWS-наушники FreeBuds 3i.

Появились характеристики бюджетных смартфонов Huawei Y6p, Huawei Y5p и TWS-наушников FreeBuds 3i.

Huawei Y6p получил HD+ дисплей с диагональю 6.3 дюйма, тройную основную камеру на 13 Мп + 5  Мп + 2 Мп.

Также смартфон имеет фронтальную камеру на 8 Мп, процессор MediaTek Helio P22 и аккумулятор на 5000 мАч. 

Младшую модель Huawei Y5p, в свою очередь, оснастили экраном на 5.54 дюйма с разрешением 1440×720 пикселей, батареей на 3020 мАч, камерой с одним модулем на 8 Мп и таким же процессором. Оба смартфона поставляются с оболочкой EMUI 10.1 (Android 10), фирменными сервисами и магазином AppGallery. 

Наушники FreeBuds 3i являются слегка упрощённой версией обычных FreeBuds 3. Они могут похвастаться Bluetooth 5.0, 10-мм драйверами, несколькими микрофонами, системой активного шумоподавления, защитой от воды IPX4 и функцией быстрого сопряжения с устройствами на EMUI 10 и выше. От одного заряда FreeBuds 3i проработают 3.5 часа. С зарядным кейсом этот показатель вырастет до 14.5 часов.

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Смартфоны появятся в продаже 29 мая, а наушники - в середине июня. За Huawei Y5p и Huawei Y6p попросят 2499 грн и 3799 грн соответственно. Huawei FreeBuds 3i обойдутся покупателям в 2999 грн.

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Украина, Смартфон, Huawei, Huawei Y6p, Huawei Y5p, Huawei FreeBuds 3i.
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