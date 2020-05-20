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СМИ: Apple переносит презентацию iPhone 12

СМИ: Apple переносит презентацию iPhone 12
12:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости технологии:Пандемия коронавируса повлияла на производственный цикл компании.

Компания Apple перенесет на октябрь презентацию новых смартфонов iPhone 12 в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Apple Insider со ссылкой на Джона Проссера, чья информация о выпусках iPhone SE и MacBook Pro до их появления оказалась очень точной.

"Apple перенесет сентябрьскую презентацию iPhone 12 на начало октября, что, вероятно, будет связано с влиянием эпидемии коронавируса на производственный цикл", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пандемия коронавируса негативно повлияла, в частности, на работу заводов Apple, затормозив производство гаджетов.

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Ожидается, что Apple предложит две модели iPhone 12 и две версии Pro, причем каждая из них будет увеличенной версии Max.

Ранее сообщалось, что Apple решила возобновить работу своих магазинов, около 100 фирменных точек были открыты по всему миру.

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Apple, Технологии, Техно, iPhone 12, Apple iPhone 12.
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