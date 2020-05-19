Xiaomi Mi Note 10 Lite представили в Украине: подробности

Новости технологии:Продажи Xiaomi Mi Note 10 Lite стартуют в Украине в конце мая.

Сегодня Xiaomi представила в Украине не только недорогие Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, но еще и Xiaomi Mi Note 10 Lite, который стал слегка упрощенной версией Mi Note 10.

На самом деле, отличий между Mi Note 10 Lite и Mi Note 10 практически нет — изменили только камеры и объем памяти.

Итак, Xiaomi Mi Note 10 Lite получил такой же 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ (1080×2340 пикселей), изогнутыми краями и каплевидным вырезом для 16-мегапиксельной фронталки (у "старшего брата" 32 Мп).

Внутри такой же процессор Snapdragon 730G и аккумулятор емкостью 5260 мАч с зарядкой мощностью 30 Вт в комплекте. Также есть NFC и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

В основной камере вместо 5 модулей "всего" 4: 64 Мп датчик Sony IMX686, 8 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 120 градусов, 5 Мп датчик глубины и 2 Мп макрообъектив.

Продажи Xiaomi Mi Note 10 Lite стартуют в Украине в конце мая. Смартфон обойдется в 9 999 гривен (6/64 ГБ) и 10 999 гривен (6/128 ГБ).

На выбор есть расцветки Glacier White, Midnight Black и Nebula Purple.