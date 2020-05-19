Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro представили в Украине

Новости технологии:Сегодня компания Xiaomi провела в Украине презентацию новых смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro.

Redmi Note 9

Это бюджетная модель, которая дебютировала на глобальном рынке в конце апреля. Смартфон получил 6,53-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ (2340×1080), соотношением сторон 19,5:9 и круглым вырезом для 13-мегапиксельной фронтальной камеры. Специальное нано-покрытие корпуса защищает от брызг.

Внутри установлен процессор MediaTek Helio G85 в связке с 3 или 4 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В комплекте идет зарядка мощностью 22,5 Вт.

Основная камера состоит из четырех модулей: это 48 Мп широкоугольная камера, 8 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 118 градусов, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик глубины.

Также есть NFC, 3,5 мм разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Redmi Note 9 Pro

Старшая модель — это международная версия китайского Redmi Note 9 Pro Max. У нее 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей и соотношением сторон 20:9. Для 16-мегапиксельной селфи-камеры предусмотрен круглый вырез в центре.

Redmi Note 9 Pro получил процессор Snapdragon 720G, NFC, аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. В комплекте идет зарядка на 33 Вт. Сканер отпечатков пальцев находится на торце, не забыли и о 3,5 мм разъеме для наушников.

Основная камера здесь тоже с четырьмя модулями, но они другие: 64 Мп широкоугольная камера, 8 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 118 градусов, 5 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик глубины.

Оба смартфона появятся на полках украинских магазинов в начале июня. Redmi Note 9 обойдется в 5199 гривен (3/64 ГБ) и 5699 гривен (4/128 ГБ). Он будет доступен в расцветках Midnight Grey, Forest Green, Polar White.

Redmi Note 9 Pro оценили в 7299 гривен (6/64 ГБ) и 7799 гривен (6/128 ГБ). Здесь на выбор есть расцветки Interstellar Grey, Tropical Green и Glacier White.