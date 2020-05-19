Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине прошло второе заседание Антикризисного энергетического штаба
В Украине прошло второе заседание Антикризисного энергетического штаба
"Теплые кредиты": украинцы получили выплат на более чем 200 миллионов
"Теплые кредиты": украинцы получили выплат на более чем 200 миллионов
Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере

Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro представили в Украине

Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro представили в Украине
20:41 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Сегодня компания Xiaomi провела в Украине презентацию новых смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro.

 Redmi Note 9

Это бюджетная модель, которая дебютировала на глобальном рынке в конце апреля. Смартфон получил 6,53-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ (2340×1080), соотношением сторон 19,5:9 и круглым вырезом для 13-мегапиксельной фронтальной камеры. Специальное нано-покрытие корпуса защищает от брызг.

Внутри установлен процессор MediaTek Helio G85 в связке с 3 или 4 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В комплекте идет зарядка мощностью 22,5 Вт.

Основная камера состоит из четырех модулей: это 48 Мп широкоугольная камера, 8 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 118 градусов, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик глубины.

Также есть NFC, 3,5 мм разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

В сети появились характеристики неанонсированных Xiaomi Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Redmi Note 9 Pro

Старшая модель — это международная версия китайского Redmi Note 9 Pro Max. У нее 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей и соотношением сторон 20:9. Для 16-мегапиксельной селфи-камеры предусмотрен круглый вырез в центре.

Redmi Note 9 Pro получил процессор Snapdragon 720G, NFC, аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. В комплекте идет зарядка на 33 Вт. Сканер отпечатков пальцев находится на торце, не забыли и о 3,5 мм разъеме для наушников.

Основная камера здесь тоже с четырьмя модулями, но они другие: 64 Мп широкоугольная камера, 8 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 118 градусов, 5 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик глубины.

Доступный смартфон: Redmi готовит недорогой гаджет с поддержкой 5G

Оба смартфона появятся на полках украинских магазинов в начале июня. Redmi Note 9 обойдется в 5199 гривен (3/64 ГБ) и 5699 гривен (4/128 ГБ). Он будет доступен в расцветках Midnight Grey, Forest Green, Polar White.

Redmi Note 9 Pro оценили в 7299 гривен (6/64 ГБ) и 7799 гривен (6/128 ГБ). Здесь на выбор есть расцветки Interstellar Grey, Tropical Green и Glacier White.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
03 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
04 Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
05 В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 мая
В Минздраве рассказали, переносят ли COVID-19 мухи и комары
В Минздраве рассказали, переносят ли COVID-19 мухи и комары
Просто грязь: лавоподобные потоки на Марсе оказались &quot;подделкой&quot;
Просто грязь: лавоподобные потоки на Марсе оказались "подделкой"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь