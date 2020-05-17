В сети появились характеристики неанонсированных Xiaomi Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Новости технологии:Как оказалось, у Redmi 10X будет сразу шесть модификаций с поддержкой 5G и без нее, а также старший брат Redmi 10X Pro.

Некоторое время в сети ходили слухи о том, что суббренд Xiaomi готовит новый смартфон Redmi 10X. А теперь издание 91mobiles разузнало подробности о новинке.

Как оказалось, у Redmi 10X будет сразу шесть модификаций, а также "старший брат" - Redmi 10X Pro.

Итак, смартфон будут предлагать с поддержкой 5G и без нее. У 4G-версии доступны модификации 4/128 ГБ памяти и 6/128 ГБ, а также белый, синий и зеленый цвета.

У 5G-версии выбор побольше: 6/64 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. На выбор будут темно-синяя, фиолетовая, золотистая и серебряная расцветки.

Согласно ранним утечкам, Redmi 10X приписывают 6,53-дюймовый "дырявый" дисплей с разрешением 1080×2340 пикселей, чип MediaTek Helio G70 (у 5G-версии, похоже, будет другой процессор) и аккумулятор емкостью 5020 мАч. Фронтальная камера 13-мегапиксельная, а вот основная состоит из четырех датчиков разрешением 48+8+2+2 Мп.

Информации о старшей версии практически нет, но известно, что она будет выпущена в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Доступные расцветки - темно-синяя, фиолетовая, золотистая и серебряная/белая.

Когда именно представят семейство Redmi 10X - пока неизвестно.