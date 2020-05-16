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Huawei P40 Lite 5G: один из самых бюджетных 5G-смартфонов в Европе

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Huawei P40 Lite 5G: один из самых бюджетных 5G-смартфонов в Европе
01:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:По сути, это не Huawei P40 Lite, который вышел раньше, а копия китайского Nova 7 SE.

Как и ожидалось, компания Huawei представила на европейском рынке смартфон P40 Lite 5G. Точнее, его просто без лишнего шума добавили в ассортимент.

Что это

По сути, это не Huawei P40 Lite, который вышел раньше, а копия китайского Nova 7 SE. Смартфон получил 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+ (2400×1080 точек) и круглым вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры.

Внутри установлен процессор Kirin 820 с поддержкой 5G, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, объем которого можно расширить с помощью карты памяти. Емкость аккумулятора 4000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 40 Вт.

Основная камера состоит из четырех модулей: 64 Мп главный датчик (f/1.8), 8 Мп широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов (f/2.4), 2 Мп макро и 2 Мп датчик глубины.

Также «в комплекте» Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев на торце, NFC и Android 10 с EMUI 10.1. А вот сервисов Google нет.

Цена

Huawei P40 Lite 5G оценили в €400, и это один из самых дешевых 5G-смартфонов в Европе. Сейчас он доступен для предварительного заказа, а официальные продажи начнутся 29 мая.

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Смартфон, Huawei, P40 Lite 5G.
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