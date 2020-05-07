Доступный смартфон: Redmi готовит недорогой гаджет с поддержкой 5G

Новости технологии:Дочернее предприятие компании Xiaomi готовит к выпуску дешевый смартфон нового поколения.

Бренд Redmi собирается представить один из самых недорогих смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения.

В качестве основы этот пока безымянный смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 800 5G, уверяют источники в Китае.

Процессор Dimensity 800 позиционируется как процессор среднего уровня. Чип состоит из четырех ядер Cortex-A76 с частотой 2 ГГц, а также четырех ядер Cortex-A55, частота которых совпадает с A76, графический процессор Mali-G77 MP4 и встроенный модем 5G. К сожалению, до сих пор не ясно, какой именно видеоускоритель используется в чипсете.

Уровень процессора примерно можно сравнить с серией Snapdragon 765, а это означает, что мы можем ожидать доступный телефон 5G от Redmi. Предполагается, что Xiaomi запустит его с стоимостью 1599 юаней (~$226).

Также Redmi от Xiaomi готовится к запуску нового варианта K30, получившего название Redmi K30i. Это устройство также может стать доступным вариантом смартфонов с поддержкой 5G. Redmi K30i якобы будет стоить $255.

По словам источников в Китае, Redmi покажет модели Redmi 10X 4G, 9 или 10, и телефон с процессором MediaTek Dimensity 800 еще в мае. При этом Redmi 10X 4G, видимо, является китайской версией Note 9.