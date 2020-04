Не успел 9 выйти, как на подходе 10: Xiaomi готовит к выходу Redmi Note 10

Учитывая, что производитель только недавно представил Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max, выпускать так быстро их наследников кажется странным решением

. Но дело в том, что серия Redmi Note 9 не будет продаваться в Китае, так как в ней нет поддержки 5G-сети. Поэтому компания решила выпустить новую линейку смартфонов для внутреннего рынка. Предположительно, новинки могут также выйти и за пределами Китая, но точно с другими названиями.

Из характеристик известно, что Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro получат поддержку быстрой зарядки с мощностью 22.5 Вт и 33 Вт.

Friends, I wrote an article (RU): https://t.co/78EqIXU23e, that explains in detail why I believe that the new #Xiaomi #5G smartphones are:

M2004J7AC = #RedmiNote10 with Dimensity 800 SoC;

M2004J7BC = #RedmiNote10Pro with Dimensity 800+;

1, 2=will become Global

2=India pic.twitter.com/JGucuJ5EJp

— Xiaomishka (@xiaomishka) April 28, 2020