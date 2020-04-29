Xiaomi Mi Band 4 получил новую версию прошивки

Один из самых популярных фитнес-браслетов в Украине и мире – Xiaomi Mi Band 4 – получил обновление прошивки.
Пользователи уже начали получать новую версию - v1.0.9.48.
Новые функции
С обновлением пользователи получают функцию распространения результатов сердечного ритма. Это услуга по принципу Apple Health. После ее активации, браслет сможет поделиться результатом с другими смартфонами и приложениями, например, отправить сообщение близкому человеку или семейному врачу.
Кроме того, в версии мобильного приложения Mi Fit (v1.1.0) появился обновленный раздел настроек дисплея Xiaomi Mi Band 4.
Также пользователи трекера смогут оценивать циферблаты по шкале от 1 до 5, чтобы разработчики могли понимать предпочтения и улучшать их.