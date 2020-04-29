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Среда, 29.04.2020

"Легким движением руки": в Xiaomi испытали Redmi K30 Pro в роли микроскопа (Видео)

В конце марта Xiaomi представила смартфон Redmi K30 Pro. А теперь компания решила продемонстрировать возможности камеры, превратив смартфон… в микроскоп! Напомним, Redmi K30 Pro получил квадрокамеру с 5 Мп макроообъективомс фокусным расстоянием 50 мм. С помощью него и можно снимать мелкие объекты с близкого расстояния. Правда, для того, чтобы превратить Redmi K30 Pro в настоящий микроскоп, необходимо установить дополнительный модуль макрокамеры поверх существующего. Вряд ли кто-то будет это делать, а вот Xiaomi решила поэкспериментировать. В результате с помощью камеры можно рассмотреть строение сосновой иголки, лапку пчелы, каплю человеческой крови, кожуру луковицы и медицинскую маску.
gagadget.com
Фото: Твиттер
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05:22 Сегодня Телеграф
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