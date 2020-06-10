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Квадрокамера и мощный процессор: Redmi представил новый смартфон

Квадрокамера и мощный процессор: Redmi представил новый смартфон
19:47 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Ключевые особенности нового Redmi 9 - квадрокамера, процесор MediaTek Helio G80 и наличие модуля NFC.

Компания Xiaomi опубликовала на своем испанском сайте все характеристики и цены смартфона Redmi 9.

Redmi 9 оборудован 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD + - это серьезное обновление по сравнению с разрешением HD + в предыдущем поколении Redmi. Передняя панель защищена Gorilla Glass 3, и компания утверждает, что у телефона соотношение экрана к телу составляет 89,83%.

Redmi 9 оснащен процессором Helio G80, в сочетании с оперативной памятью ¾ ГБ и хранилищем 32/64 ГБ. Также имеется поддержка двух нано-SIM-карт и одного слота microSD.

Система камер на задней панели состоит из основного модуля на 13 мегапикселей, модуля на 8 мегапикселей с углом обзора 118 ° FoV, объектива для макросъемки на 5 мегапикселей и датчика глубины. Спереди в каплевидном вырезе разместили фронтальную камеру на 8 Мп.

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Телефон получил большую батарею емкостью 5 020 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 18 Вт, но в комплекте вы получаете только зарядное устройство на 10 Вт. Другие характеристики включают Bluetooth 5.0, FM-радио, Wi-Fi 802.11 b / g / n на частоте 2,4 ГГц. Модуль NFC также присутствует, но доступность может отличаться на разных рынках. На испанском сайте эта функция упомянута.

Отметим, в Испании базовая версия с 3 Гб ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти оценена в 150 евро, а стоимость топового варианта с 4 Гб оперативной и 64 ГБ флэш-памяти составила 180 евро. Цены для Украины пока неизвестны.

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Смартфоны, Технологии, Техно, Redmi.
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