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Компания Redmi выпустила сразу три ноутбука с процессорами AMD Ryzen

Компания Redmi выпустила сразу три ноутбука с процессорами AMD Ryzen
14:13 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Пользователи смогут выбирать разные варианты, которые поставляются с разными процессорами Ryzen.

Дочерний бренд Xiaomi, компания Redmi представила обновленную линейку ноутбуков RedmiBook Ryzen Edition, название которой намекает на процессоры последнего поколения.

Цена на устройства в Китае начинается от $533 за модель с 13-дюймовым экраном, отметили на презентации.

Вся серия от маленького 13-дюймового варианта до высокопроизводительного 16,1-дюймового варианта оснащена новейшими мобильными процессорами AMD серии Ryzen 4000. Эти чипы построены по 7-нм технологическому процессу и основаны на архитектуре Zen 2. По словам инженеров Xiaomi, эти новые процессоры повысят производительность на 60 процентов.

То есть, пользователи могут выбрать более дорогой процессор Ryzen 7 4700U или более экономичный процессор Ryzen 5 4500U. Процессоры также поставляются с интегрированным графическим чипом Vega 7 или Vega 6.

Модельный ряд отличается минимальной эстетикой с металлической отделкой. Помимо размеров экрана, характеристики дисплея остаются одинаковыми для разных моделей. Новая серия RedmiBook отличается высоким соотношением экрана к корпусу — 90,6% и широкой цветовой гаммой sRGB — 100% для более яркого и точного цветного дисплея. Рамки вокруг дисплея весьма незначительны, всего 3,26 мм.

Все эти ноутбуки работают в разных режимах, такие как работа в офисе, повседневная деятельность и даже игры, с графикой AMD RX Vega. Кроме того, компьютеры получат умный сенсор, который позволит разблокировать ноутбук с помощью Mi Band всего за 1,2 секунды.

Во время презентации больше всего внимания досталось флагманской 16-дюймовой модели. Разработчики гордятся не только его компактностью, но и небольшой массой — 1,8 кг. RedmiBook 16 Ryzen Edition оснащен аккумулятором емкостью в 46 Втч, что обеспечивает автономную работу на 12 часов. Кроме того, ноутбук имеет поддержку технологии быстрой зарядки, благодаря чему его можно зарядить до 50% всего за 38 минут.

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Напомним, первый ноутбук бренда Redmi был представлен почти год назад, 28 мая 2019.

Ноутбук получил серебристый металлический корпус толщиной 17 мм и весом 1.5 кг. Его оснастили 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей). У гаджета полноразмерная клавиатура без цифрового блока и большой тачпад.

Есть несколько модификаций, которые отличаются 256 ГБ или 512 ГБ SSD, а также четырехъядерными процессорами Intel Core i5−8265U или Intel Core i7−8565U. Во всех версиях установлено 8 ГБ ОЗУ и дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX250.

Суббренд Xiaomi говорит, что ноутбук должен проработать до 10 часов при локальном воспроизведении видео, до семи часов при потоковой передаче видео и до 11 часов при просмотре веб-страниц. Разработчики также утверждают, что нужно всего лишь 35 минут зарядки, чтобы перейти от нуля до 50 процентов емкости аккумулятора.

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Ноутбуки, Техника, Технологии, Техно, Redmi.
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