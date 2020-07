IFA 2020: впервые примет участие в выставке компания Realme

Генеральный директор Realme India Мадхав Шет подтвердил участие компании Realme в IFA-2020 и пообещал большой анонс на этом мероприятии. Что именно покажет компания - он, к сожалению, не уточнил.

Но есть вероятность, что на IFA-2020 представят новый флагман Realme X3 Pro, который станет старшим братом Realme X3 и Realme X3 SuperZoom.

Также на днях компания представила технологию быстрой зарядки UltraDart мощностью 125 Вт, и она может появиться в Realme X3 Pro.

See you in Europe. Big announcement to come from #realme in #IFA20.#DareToLeap https://t.co/THmlQyXIFK

