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Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне OnePlus Nord

Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне OnePlus Nord
11:39 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Уже на следующей неделе дебютирует смартфон OnePlus Nord, а компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о нем.

Что рассказали

Информацией на официальном форуме OnePlus поделились Шон Л (Shawn L), руководитель отдела продуктов для OnePlus Nord, Хоуп Л. (Hope L.), главный дизайнер, и Саймон Лю (Simon Liu), директор по обработке изображений.

Для начала о дизайне: "Дизайн Nord соответствует философии дизайна OnePlus — простой и рациональный, элегантный, с высококачественной текстурой и слегка бунтарский". На выбор будут расцветки Blue Marble и Gray Onyx.

Дисплей OnePlus Nord получит частоту обновления 90 Гц и частоту отклика сенсорного слоя 180 Гц. Напомним, ожидается, что это будет 6.44-дюймовый Fluid AMOLED дисплей с разрешением FHD+ (2400×1080p), соотношением сторон 20:9, встроенным сканером и вырезом в левом углу.

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В OnePlus также подтвердили использование процессора Snapdragon 765G и до 12 ГБ оперативной памяти, а также интеграцию с Google Comms Suite. В результате смартфон "из коробки" получит Messages, Dialer и Duo.

Что касается камер, то здесь их шесть: две спереди и четыре сзади. Фронталка получит 32-мегапиксельный основной датчик и дополнительную сверхширокоугольную камеру с углом обзора 105 градусов. В состав основной камеры войдут 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, 5-мегапиксельный датчик глубины и макросенсор.

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Техно, OnePlus Nord.

Автор:

Телеграф
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