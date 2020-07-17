Red Magic 5S: Nubia начала тизерить новый смартфон

Компания Nubia опубликовала первый тизер нового игрового смартфона Red Magic 5S, где приоткрыла некоторые особенности новинки.

Официальный постер смартфона сообщает, что новый гаджет получит такую же оперативную память, как и в стандартной версии устройства LPDDR5.

А встроенный накопитель обещают обновить до версии UFS 3.1, который будет поставляться с фирменной технологией Magic Write. Благодаря этому, компания обещает повышенную скорость чтения и записи, а также улучшенную производительность смартфона.

Red Magic 5S получил флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Также, гаджету "обещают" дисплей на 144 Гц, несколько камер и мощную батарею на 5000-6000 мАч.

Судя по этим характеристикам, аппарат может составить конкуренцию новым смартфонам ASUS (ROG Phone 3) и Lenovo (Legion).