Red Magic 5S: Nubia начала тизерить новый смартфон

Официальный постер смартфона сообщает, что новый гаджет получит такую же оперативную память, как и в стандартной версии устройства LPDDR5.

А встроенный накопитель обещают обновить до версии UFS 3.1, который будет поставляться с фирменной технологией Magic Write. Благодаря этому, компания обещает повышенную скорость чтения и записи, а также улучшенную производительность смартфона.

Red Magic 5S получил флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Также, гаджету "обещают" дисплей на 144 Гц, несколько камер и мощную батарею на 5000-6000 мАч.

RedMagic 5s Is Confirmed to Have LPDDR5 Ram & UFS 3.1 Storage #RedMagic #RedMagic5G #RedMagic5s pic.twitter.com/Kf047rGWWp

— TotalGadgets (@total_gadgets) July 16, 2020