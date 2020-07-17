Пока только слухи: новые подробности о смартфоне Galaxy S20 Fan Edition

В сети появились новые подробности об особенностях смартфона Galaxy S20 Fan Edition (aka Galaxy S20 Lite). Также появилась вероятная дата анонса гаджета.

Если верить китайскому инсайдеру Ice Universe, новый смартфон оснастили флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 865.

Также, гаджет получил AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц и отверстием - 3.3 мм. Вдобавок, Galaxy S20 Fan Edition оснастили нужной в наше время защитой от воды IP68.

Ранее в сеть просочились слухи, согласно которым гаджет будут поставлять с фирменной оболочкой One UI 2.5. Также известно, что смартфон выйдет в трех цветах, со встроенным накопителем минимум на 128 ГБ.

Galaxy Fan Edition

Snap865、120Hz、3.3mm Hole

IP68、Price nice 、Q4 — Ice universe (@UniverseIce) July 16, 2020

Если планы компании не поменяются, то Galaxy S20 Fan Edition анонсируют уже в четвёртом квартале этого года. Стоимость новинки будет ниже $1000 (стартовая цена Galaxy S20).