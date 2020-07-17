Пока только слухи: новые подробности о смартфоне Galaxy S20 Fan Edition

Если верить китайскому инсайдеру Ice Universe, новый смартфон оснастили флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 865.
Также, гаджет получил AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц и отверстием - 3.3 мм. Вдобавок, Galaxy S20 Fan Edition оснастили нужной в наше время защитой от воды IP68.
Ранее в сеть просочились слухи, согласно которым гаджет будут поставлять с фирменной оболочкой One UI 2.5. Также известно, что смартфон выйдет в трех цветах, со встроенным накопителем минимум на 128 ГБ.
Galaxy Fan Edition
Snap865、120Hz、3.3mm Hole
IP68、Price nice 、Q4
— Ice universe (@UniverseIce) July 16, 2020
Если планы компании не поменяются, то Galaxy S20 Fan Edition анонсируют уже в четвёртом квартале этого года. Стоимость новинки будет ниже $1000 (стартовая цена Galaxy S20).