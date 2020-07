Samsung Galaxy Z Fold 2 появится на презентации Galaxy Note 20, но на рынок выйдет позже

По словам китайского инсайдера Ice Universe, смартфон всё ещё планируют показать вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy Note 20, но ждать продажи новинки в августе не стоит.

Если всё пойдёт хорошо, то устройство выпустят на китайский рынок 20 сентября. Когда он выйдет на глобальном рынке — неизвестно.

Насколько эта информация достоверная, сказать пока трудно. В любом случае, точно всё узнаем через пару недель.

The news I got is that the Galaxy Z Fold 2 is still released on August 5th and will be sold on September 20th (China)

