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Samsung Galaxy Z Fold 2 появится на презентации Galaxy Note 20, но на рынок выйдет позже

Samsung Galaxy Z Fold 2 появится на презентации Galaxy Note 20, но на рынок выйдет позже
13:56 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Один из редакторов XDA-Developers рассказал, новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2 не покажут на презентации 5 августа, но появилась новая информация, которая опровергает это.

По словам китайского инсайдера Ice Universe, смартфон всё ещё планируют показать вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy Note 20, но ждать продажи новинки в августе не стоит.

Если всё пойдёт хорошо, то устройство выпустят на китайский рынок 20 сентября. Когда он выйдет на глобальном рынке — неизвестно. 

Насколько эта информация достоверная, сказать пока трудно. В любом случае, точно всё узнаем через пару недель.

Выход Samsung Galaxy Z Fold 2 перенесли еще на 2 месяца

Напомним, Galaxy Z Fold 2 получит основной дисплей на 7.59 дюймов с частотой 120 Гц и разрешением 2213×1689 пикселей, а также дополнительный экран на 60 Гц с диагональю 6.23 дюйма и разрешением 2267×819 пикселей, два аккумулятора(2275 мАч и 2090 мАч) с быстрой зарядкой на 25 Вт, поддержку стилуса S Pen, 5G и тройную основную камеру на 12 Мп + 16 Мп + 64 Мп. Стоить аппарат должен в районе 2199 евро.

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Samsung, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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