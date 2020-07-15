Samsung Galaxy Z Fold 2 появится на презентации Galaxy Note 20, но на рынок выйдет позже

Один из редакторов XDA-Developers рассказал, новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2 не покажут на презентации 5 августа, но появилась новая информация, которая опровергает это.

По словам китайского инсайдера Ice Universe, смартфон всё ещё планируют показать вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy Note 20, но ждать продажи новинки в августе не стоит.

Если всё пойдёт хорошо, то устройство выпустят на китайский рынок 20 сентября. Когда он выйдет на глобальном рынке — неизвестно.

Насколько эта информация достоверная, сказать пока трудно. В любом случае, точно всё узнаем через пару недель.

The news I got is that the Galaxy Z Fold 2 is still released on August 5th and will be sold on September 20th (China) — Ice universe (@UniverseIce) July 15, 2020

Напомним, Galaxy Z Fold 2 получит основной дисплей на 7.59 дюймов с частотой 120 Гц и разрешением 2213×1689 пикселей, а также дополнительный экран на 60 Гц с диагональю 6.23 дюйма и разрешением 2267×819 пикселей, два аккумулятора(2275 мАч и 2090 мАч) с быстрой зарядкой на 25 Вт, поддержку стилуса S Pen, 5G и тройную основную камеру на 12 Мп + 16 Мп + 64 Мп. Стоить аппарат должен в районе 2199 евро.