Выход Samsung Galaxy Z Fold 2 перенесли еще на 2 месяца

На этой неделе Samsung официально объявила дату проведения мероприятия Galaxy Unpacked 2020 - 5 августа. Но, похоже, в этот день мы так и не увидим новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2.

Макс Вайнбах (Max Weinbach) из XDA-Developer пишет, что дебют переносится, из-за того, что «программное обеспечение даже близко не готово к запуску в сентябре».

Макс предполагает, что Galaxy Z Fold 2 задержится на месяц-два и может дебютировать в сентябре или октябре.

This is absolutely no surprise. The software isn't even close to ready for a September launch and there is very few mentions of anything hardware wise. It's likely been delayed a bunch and that's why.

