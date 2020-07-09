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Повторяют за Apple? Samsung хочет убрать зарядное устройство из комплекта к смартфону

Повторяют за Apple? Samsung хочет убрать зарядное устройство из комплекта к смартфону
20:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Аналитики прогнозируют, что новые смартфоны Apple iPhone 12 не получат зарядное устройство в комплекте. Теперь, похоже, этому примеру последует и Samsung.

Источники из Южной Кореи сообщают, что Samsung тоже может отказаться от зарядных устройств в комплекте к смартфонам, хотя окончательное решение еще не принято. Речь идет об адаптере, при этом USB-кабель покупатели получат.

Похоже, зарядки лишатся далеко не все модели. Отмечается, что Samsung протестирует новую комплектацию в следующем году на некоторых смартфонах. Каких именно — пока неизвестно.

Аргументы у Samsung такие же, как и у Apple: защита окружающей среды, экономия ресурсов и избавление от лишних зарядных устройств. Ведь у многих дома пылятся ненужные адаптеры от старых гаджетов, которыми еще можно пользоваться. А в случае необходимости можно будет докупить адаптер отдельно.

Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство

Если Samsung лишит зарядок хотя бы половину своих смартфонов, это не только окажет заметное влияние на окружающую среду, но еще и выльется в немаленькую сумму.

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Все по теме:

Samsung, Технологии, Зарядное устройство, Техно.

Автор:

Телеграф
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