IFA 2020: HMD Global готовит новые смартфоны Nokia

Если верить источнику, компания представит смартфоны Nokia 2.4, Nokia 6.3 и Nokia 7.3.
Nokia 2.4 - проходит под кодовым названием Nokia Wolverine. На сайте Geekbench опубликовали базовой спецификацией устройства.
Согласно слухам, смартфон получит 6.5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом, 5-мегапиксельную селфи-камеру и чип MediaTek Helio P22.
Также предполагаемые характеристики Nokia 2.4:
Процессор: MTK Helio P22
Аккумулятор: 4.500 мАч
Память: 2/32 ГБ и 3/64 ГБ
Камера: задняя двойная камера 13MP + 2MP
Передняя камера: 5MP
Цвет: светло-фиолетовый (не уверен насчет остальных)
Характеристики нового Nokia 2.4 выглядят довольно неплохо, как для бюджетного смартфона. Стоимость вероятно будет составлять около $ 110.
Информации о других моделях Nokia 6.3 и Nokia 7.3 не так много. Все что известно: модели получат чип Snapdragon 675 или Snapdragon 730, а также квадро-камеру.