IFA 2020: HMD Global готовит новые смартфоны Nokia

В сети появилась информация, что компания HMD Global планирует представить в рамках IFA 2020 сразу три новых смартфона Nokia. Об этом сообщает издание Nokiamob.

Если верить источнику, компания представит смартфоны Nokia 2.4, Nokia 6.3 и Nokia 7.3.

Nokia 2.4 - проходит под кодовым названием Nokia Wolverine. На сайте Geekbench опубликовали базовой спецификацией устройства.

Согласно слухам, смартфон получит 6.5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом, 5-мегапиксельную селфи-камеру и чип MediaTek Helio P22.

Также предполагаемые характеристики Nokia 2.4:

Процессор: MTK Helio P22

Аккумулятор: 4.500 мАч

Память: 2/32 ГБ и 3/64 ГБ

Камера: задняя двойная камера 13MP + 2MP

Передняя камера: 5MP

Цвет: светло-фиолетовый (не уверен насчет остальных)

Характеристики нового Nokia 2.4 выглядят довольно неплохо, как для бюджетного смартфона. Стоимость вероятно будет составлять около $ 110.

Информации о других моделях Nokia 6.3 и Nokia 7.3 не так много. Все что известно: модели получат чип Snapdragon 675 или Snapdragon 730, а также квадро-камеру.