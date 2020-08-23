Компания Huawei обновила флагман пятилетней давности

Компания Huawei выпустила обновление для своего флагмана 2015 года - Mate 8.

Новое обновление, с номером NXT-AL10, поставляется с EMUI 8.0 версии 8.0.0.850 (C00) и размером пакета обновления 222 МБ.

Пока обновление получили только пользователи из Китая, но в ближайшее время компания обещает выпустить прошивку и для международного рынка.

Новые функции, добавленные к устройству, улучшают взаимодействие с пользователем и помогают уменьшить такие проблемы, как старение батареи. В новое обновление вошли такие изменения: функция обнаружения неисправности батареи, функцию для обнаружения аномальной зарядки аккумулятора и интегрирует исправления безопасности Android, выпущенные в июле 2020 года.

Напомним, Huawei Mate 8 был представлен в 2015 году и работал под управлением EMUI 4.0 на базе Android. 6.0.