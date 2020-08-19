Huawei Watch GT 2 Pro: смарт-часы "наградили" беспроводной зарядкой

В сети появились новые подробности о новых смарт-часах компании Huawei - модели Watch GT 2 Pro.

Часы с номером модели VID-B19 прошли сертификацию во многих сертификационных агентствах, включая FCC, ECC, SIRIM и IMDA. Благодаря этому, стала известна одна из их ключевых особенностей — беспроводная зарядка с мощностью в 10 Вт.

Помимо этого, Huawei Watch GT 2 Pro получат аккумулятор на 455 мАч. Отметим, что такая же батарея установлена и в обычной версии Huawei Watch GT 2.

Плюс, новой модели смарт-часов приписывают круглый AMOLED-дисплей, несколько размеров, множество разных ремешков и фирменный процессор Kirin A1.

Даты анонса Huawei Watch GT 2 Pro пока нет. Вероятно их презентация состоится вместе с флагманской линейкой смартфонов Huawei Mate 40, которая пройдет в сентябре или октябре.