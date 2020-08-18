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Смартфоны Huawei начали получать стабильную версию EMUI 10.1 и в Украине
Смартфоны Huawei начали получать стабильную версию EMUI 10.1 и в Украине

Смартфоны Huawei начали получать стабильную версию EMUI 10.1 и в Украине

Смартфоны Huawei начали получать стабильную версию EMUI 10.1 и в Украине
16:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Компания Huawei анонсировала оболочку EMUI 10.1 еще в марте, но обновление только сейчас добралось до украинского рынка.

Новое обновление уже начали распространять волнами на некоторые модели смартфонов компании.

В список "избранных" вошли: Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30 Pro 5G, Huawei Mate Xs, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei PORSCHE DESIGN Mate 20 RS, Huawei Mate 20 X(4G), Huawei Mate 20 X(5G), Huawei P Smart S, Huawei P40 lite E и Huawei P40 lite.

Также, говорят, что производитель хочет обновить и модель Nova 5T. Прошивку для него выпустят до конца этого месяца.

Оболочка EMUI 10.1 содержит много полезных изменений. С EMUI10 Huawei запустила функцию «Постоянное отображение» (Always on Display, AOD) с яркими цветами, отражающими меняющиеся оттенки неба. Добавлено приложение для видеозвонков Huawei MeeTime, панель управления несколькими устройствами, функция Huawei Share, голосовой помощник Celia. 

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Также на EMUI 10.1 представлены три анимации разблокировки отпечатком пальца. Вдохновленные стихиями земли, огня и воды, анимационные эффекты выглядят иммерсивно и захватывающе.

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Смартфоны, Huawei, Технологии, Обновление, Техно.

Автор:

Телеграф
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