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PlayStation 5: консоль подорожала еще до начала продаж в Украине

PlayStation 5: консоль подорожала еще до начала продаж в Украине
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
22 октября украинские ритейлеры запустили предварительные заказы на новую приставку Sony PlayStation 5.

16 сентября компания Sony провела онлайн презентацию, на которой объявила стоимость новой консоли. Рекомендованные цены для продаж в Украине были такие:

  • PlayStation 5 Digital Edition - 12 999 гривен;

  • PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray - 15 999 гривен.

Но, после объявления предзаказов на консоль в Украине, цены оказались выше, чем было названо ранее. Теперь за обычную версию PlayStation 5 придется отдать на 800 грн. больше - 16 799 грн, а за версию без дисковода — на 500 грн., а именно 13 499 грн.

Украинские ритейлеры отмечают, что данное решение поступило именно от компании Sony. Корректировка стоимости консолей нового поколения связана с изменением рыночной ситуации, заявили в компании.

Предварительный заказ уже доступен в украинских магазинах техники – с новыми ценниками.

Напомним, в Украине официальные продажи стартуют с 19 ноября.

Ранее, "Телеграф" писал, о первых отзывах о новой приставке.

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PlayStation, Консоль, Sony, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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